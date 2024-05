Investiture Vladimir Poutine : Ioulia Navalnaïa, la veuve d'Alexeï Navalny, accuse le dirigeant russe d'être un "assassin"

Après avoir été réélu le 17 mars, Vladimir Poutine a été investi, mardi, pour un cinquième mandat à la tête de la Russie. Quelques minutes avant la cérémonie, Ioulia Navalnaïa a pris la parole dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. La femme de l'opposant décédé, Alexeï Navalny, y accuse le chef de Kremlin d'être un "menteur" et un "assassin".

"Menteur, voleur, assassin". C'est ainsi que Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant Alexeï Navalny, a qualifié le président russe, Vladimir Poutine. "Notre pays est dirigé par un menteur, un voleur, un assassin, mais cela se terminera forcément", a déclaré l'opposante en exil dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Une prise de parole mise en ligne, mardi 7 mai, quelques minutes avant la cérémonie d'investiture du président russe, élu en mars dernier pour un 5e mandat.

"Avec lui à la barre, notre pays n'aura ni paix, ni développement, ni liberté", a assuré l'épouse d'Alexeï Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine décédé dans des circonstances floues en février dernier. Elle a de nouveau condamné la guerre menée par la Russie en Ukraine. "Cette guerre est sanglante et insensée et personne ne la veut, sauf Poutine. Ses promesses ne sont pas seulement vides de sens, elles sont trompeuses. Cela fait 25 ans que ça dure. Il en sera de même cette fois-ci. À chacun de ses mandats, la situation ne fait qu'empirer et il est effrayant d'imaginer ce qui se passera tant que Poutine sera au pouvoir", assène-t-elle.

Nous devons veiller à ce que personne dans le monde ne croie Poutine Ioulia Navalnaïa

Elle rappelle également les "centaines de prisonniers politiques en Russie qui endurent des conditions inhumaines". "Nous devons veiller à ce que personne dans le monde ne croie Poutine, ni en Russie, ni au-delà de ses frontières", a également dit Ioulia Navalnaïa.

Le 16 février 2024, son mari, Alexeï Navalny, principal détracteur de Vladimir Poutine, est décédé en prison dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Ioulia Navalnaïa, ses partisans ainsi que des dirigeants étrangers ont accusé le président russe d'avoir assassiné l'opposant, qui purgeait en prison une longue peine pour "extrémisme". Le Kremlin a, lui, balayé ces accusations.