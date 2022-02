Russie : l'ambassade américaine à Moscou alerte sur un risque d'attentats

Les autorités locales autour de la frontière russe avec l'Ukraine ont instauré l'état d'urgence ces derniers jours en raison de l'arrivée de personnes évacuées des territoires ukrainiens contrôlés par les séparatistes.

Selon le ministère des Urgences, plus de 50.000 personnes ont gagné la Russie depuis que les leaders séparatistes dans le Donetsk et le Lougansk, les deux territoires rebelles, ont prié femmes et enfants de partir vendredi en raison des tensions croissantes.