Russie : l'opposant Alexei Navalny reconnu coupable d'escroquerie et d'outrage à magistrat

La lecture du jugement jusqu'à l'annonce de la sentence pourrait, lui, prendre encore plusieurs heures. Le parquet avait requis 13 ans de prison pour "escroquerie" et "offense" à un magistrat.

L'opposant est apparu mardi à l'audience vêtu de son uniforme de bagnard, le visage amaigri, écoutant l'énoncé du verdict les mains dans les poches. Aucun soutien n'était présent, si ce n'est ses deux avocats.

Âgé de 45 ans, Alexei Navalny, est jugé depuis mi-février dans l'enceinte même de sa colonie pénitentiaire à 100 km à l'est de Moscou. Il y purge, depuis un peu plus d'un an, une peine de deux ans et demi de détention pour fraude. Il qualifie ces poursuites de politiques, avec des dossiers montés de toutes pièces. Les enquêteurs l'accusent, notamment, d'avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption et d'"outrage au tribunal".