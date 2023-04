Russie : l'opposant politique Alexeï Navalny empoisonné ? Son état de santé inquiète ses alliés

De son côté, Vadim Kobzev exige "des examens toxicologiques et radiologiques". Il estime que le détenu souffre de "crises" et dit "ne pas exclure" une tentative des autorités de laisser la santé de l'opposant politique "se détériorer, non pas brusquement, mais progressivement". Pour Ruslan Shaveddinov, la direction de la colonie pénitentiaire tente aussi de le "briser" en le maintenant en continu dans une cellule punitive, dans des conditions de vie particulièrement dégradées. Par des "méthodes cruelles", elle chercherait à "briser le moral d'Alexeï Navalny en rendant son existence (...) insupportable, humiliante et déshumanisante", a aussi accusé Marie Struthers, directrice d'Amnesty Europe de l'Est et Asie centrale.

Ce n'est pas la première fois que l'état de santé de l'opposant politique suscite les inquiétudes : elles se sont accrues depuis le début de l'année, lorsqu'il avait affirmé souffrir de symptômes grippaux et être privé d'un accès satisfaisant aux soins. Ses soutiens avaient alors dénoncé une tentative du Kremlin de le "tuer" à petit feu. Des législateurs et des médecins russes avaient même signé de leurs noms complets, en dépit des risques de poursuites, une rare pétition pour réclamer que le détenu puisse recevoir de meilleurs soins médicaux.