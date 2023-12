Russie : l'organisatrice de la soirée controversée "presque nue" condamnée à une amende

L'organisatrice de la fête qui a fait polémique récemment en Russie a été sanctionnée. Le tribunal de Lefortovo, à Moscou, a infligé une amende de 100.000 roubles à Anastassia Ivleïeva.

La double peine. Déjà largement critiquée publiquement, alors que des dizaines de milliers de soldats russes sont en Ukraine, Anastassia Ivleïevaa été condamnée à une amende ce samedi après avoir organisé une soirée "presque nue". Le tribunal de Lefortovo, à Moscou, lui a infligé une amende de 100.000 roubles (soit plus 1000 euros), rapporte la BBC. La présentatrice de télévision et influenceuse a, en effet, été reconnue coupable d'avoir organisé un événement en violation de l'ordre public.

Les ennuis ne sont, en plus, peut-être pas terminés pour l'influente personnalité russe. Un recours collectif pour "préjudice moral" est en cours devant une autre instance. Dans cette procédure, les plaignants réclament le versement d'un milliard de roubles (environ 10 millions d'euros) au bénéfice des Russes qui se battent en Ukraine.

La fête, qui s'est tenue le 20 décembre dans la boîte de nuit moscovite Mutabor, a choqué l'opinion publique russe. Cette soirée a réuni plusieurs célébrités "presque nues". Dans un climat d'intolérance et de tension, les vidéos avec des personnes en tenues provocantes ou très osées ont créé un véritable tollé. Face à cette levée de boucliers, la principale intéressée s'est d'ores et déjà excusée. "Je voudrais vous demander, à vous les gens, une seconde chance… Si la réponse est non, alors je suis prête pour mon exécution publique", a-t-elle affirmé, plus tôt dans la semaine.

Pour l'heure, le Kremlin, qui suit de loin ce dossier, a refusé de commenter l'affaire. "La vie nous enseigne des leçons douloureuses", a tout de même professé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "Ces personnes doivent prendre conscience de la profondeur du problème et s'améliorer. Pour leur propre bien", a-t-elle averti.