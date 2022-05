L'Ukraine affirme avoir détruit un nouveau bateau militaire russe

Sur ces vidéos publiées par l'armée ukrainienne, on peut voir un bateau à quai touché par une explosion, puis ravagé par les flammes, duquel se propage un large panache de fumée.

Baptisé le Serna, ce bateau long de 26 mètres appartient à la classe rapide de navire de débarquement russe et sa capacité d'emport, soit sa masse maximale de charge utile qu'un lanceur peut placer sur une orbite, est de 45 tonnes. Il est armé de mitrailleuses et de lance-missiles et a été conçu pour débarquer des véhicules de combat ainsi que des unités d'assaut.