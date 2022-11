La basketteuse américaine Brittney Griner "en route" pour être emprisonnée dans une colonie pénitentiaire russe

La tension grimpe encore d'un cran entre la Russie et les États-Unis. La championne américaine de basket Brittney Griner a été extraite le 4 novembre de sa prison en Russie et est "en route pour une colonie pénitentiaire", selon un communiqué mercredi de ses avocats. La justice russe avait rejeté le 25 octobre l'appel de la sportive, condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de cannabis, sur fond de très fortes tensions entre Moscou et Washington, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Ses avocats précisent n'avoir "pas d'information sur l'endroit où elle se trouve exactement" désormais ni sur sa "destination finale". La jeune femme de 32 ans était emprisonnée jusqu'ici près de Moscou.