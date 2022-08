Russie : la basketteuse américaine Griner condamnée à neuf ans et demi de prison pour trafic de drogue

"J'ai commis une erreur de bonne foi et j'espère que le jugement ne mettra pas fin à ma vie ici". Un appel qui n'aura pas suffi. La basketteuse américaine, Brittney Griner, a été condamnée, jeudi, à neuf ans et demi de prison. La jeune femme est détenue en Russie depuis le mois de février et accusée par la justice de trafic de cannabis à cause d'une vapoteuse. Âgée de 31 ans et mesurant 2,06 mètres, Brittney Griner est considérée comme l'une des meilleures basketteuses du monde.