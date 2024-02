Le corps d'Alexeï Navalny enfin remis à sa famille, 8 jours après sa mort en prison

Les proches d'Alexeï Navalny ont récupéré samedi la dépouille de l'opposant de Vladimir Poutine, décédé vendredi 16 février. Cela faisait plus d'une semaine que l'entourage réclamait d'avoir accès à son corps.

Ils ont obtenu gain de cause. Après plus d'une semaine à mettre la pression aux autorités russes, les proches d'Alexeï Navalny ont récupéré ce samedi sa dépouille. "Le corps d'Alexeï a été remis à sa mère", a indiqué Kira Iarmich, la porte-parole de l'ancien opposant russe. En revanche, elle a précisé ne pas encore savoir si "les autorités empêcheront (les obsèques) de se dérouler comme la famille le souhaite et comme Alexeï le mérite".

Pour rappel, l'homme politique est décédé vendredi 16 février dans une prison d'une contrée reculée de l'Arctique où il était emprisonné. Les circonstances de sa mort restent floues. Ses proches, ainsi que de nombreux dirigeants occidentaux, assurent que le Kremlin l'a fait "tuer" et cherche à empêcher des funérailles publiques pour éviter toute manifestation de soutien de la part des Russes. "Ils veulent que tout soit fait secrètement, sans cérémonie, ils veulent m'emmener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire 'Ci-gît ton fils'. Je ne suis pas d'accord avec cela", avait précédemment assuré la mère d'Alexeï Navalny, Lioudmila Navalnaïa, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Si les obsèques devaient être publiques, elles risqueraient de mobiliser ses partisans en nombre, et d'être gênantes pour le régime de Vladimir Poutine, qui se prépare à un nouveau sacre lors d'un scrutin présidentiel prévu du 15 au 17 mars. Dans les années 2010, avant que la machine répressive ne s'abatte complètement sur lui, l'emblématique opposant était ainsi parvenu à régulièrement mobiliser des foules, en particulier à Moscou, en opposition à Vladimir Poutine.