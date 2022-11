Russie : le groupe paramilitaire Wagner ouvre son premier QG officiel à Saint-Pétersbourg

Après avoir confirmé être à l'origine de ce groupuscule très secret et déployé dans des pays d'Amérique latine, d'Afrique et en Ukraine, Yevgeny Prigozhin avait récemment annoncé l'ouverture de ce bureau à l'occasion de la Journée de l'unité nationale. Lesdits locaux, à la façade de verre, sont composés de plusieurs étages et surmontés d'un grand panneau blanc marqué "Wagner". Ils ont ouvert leurs portes ce vendredi, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des individus en tenue de camouflage déambulaient dans les couloirs gris du bâtiment, en regardant une exposition présentant des drones.