Le vendredi 23 juin 2023, une mutinerie est initiée par le chef de la milice Wagner. Pendant plus de 24 heures, Evgueni Prigojine va se lancer dans une course folle vers Moscou. Un an après, le chef du groupe paramilitaire a disparu et son groupe est revenu dans les rangs du ministère.

"Ils ont mené des frappes, des frappes de missiles, sur nos camps à l'arrière." C'est avec cette annonce, publiée dans un message audio à 21h25, que tout a commencé. Il y a un an, jour pour jour, dans la soirée du vendredi 23 juin, Evgueni Prigojine lance un appel à ses troupes. Face à la provocation de l'armée rouge, l'imprévisible patron de la milice Wagner part vers Moscou pour prendre le contrôle de l'armée régulière. Il franchit ainsi une ligne rouge, qui lui coutera la vie.

Une "marche" vers Moscou qui se solde par un échec

Persuadé d'être la cible de frappes de Moscou, le "cuisinier de Poutine" rassemble ses "25.000 hommes" et se lance, en pleine nuit, dans une course vengeresse. "Prêt à mourir", il entre d'abord dans Rostov, le centre névralgique de l'armée russe, d'où sont coordonnées les opérations militaires en Ukraine. "Nous sommes au QG", annonce-t-il à 7h30 du matin, toujours sur son canal Telegram.

Le milliardaire aux nombreuses victoires de guerre est alors certain de pouvoir aller encore plus loin. Gonflé par cette opération au cours de laquelle il rencontre peu d'obstacles, l'armée russe refusant le combat, par peur ou par sympathie, Evgueni Prigojine part vers Moscou. Quant, à 10h, Vladimir Poutine prend enfin la parole, c'est pour dénoncer un "coup de poignard dans le dos" de la part de cet ancien allié. Une allocution télévisée à laquelle un compte proche de la milice rétorque : "La guerre civile a officiellement commencé." Un conflit fratricide qui sera finalement de courte durée. Dans la soirée du 24 juin, Evgueni Prigojine stoppe sa course folle à 200 kilomètres de la capitale. Le chef de la milice ultra-violente fait savoir qu'il renonce à marcher sur Moscou et que ses troupes rejoignent leurs camps.

S'ensuit un feuilleton qui va durer plusieurs semaines. Tandis que l'accord qui a mis fin à la rébellion prévoyait que le mutin soit accueilli en Biélorussie, il court finalement "en liberté" en Russie. Mais pendant plus d'un mois, l'homme qui a osé défier le chef du Kremlin est porté disparu. Et son entreprise est délitée. Les proches de Wagner disparaissent de l'état-major, les équipements militaires de la milice sont saisis par l'armée et ses statuts juridiques sont refondés.

En parallèle, une campagne médiatique vise à discréditer Evgenie Prigojine. Sa maison est fouillée, et des photos ridicules apparaissent en ligne. Les médias russes relaient massivement une série de six clichés du chef de guerre en déguisements bizarres, portant des perruques mal ajustées et de fausses barbes. Le 16 juillet, une photo montrant le patron déchu en slip sur un lit de camp fait le tour de la planète. Après avoir été au cœur de toutes les rumeurs, dont celle qui laissait entendre un retour du mutin en Afrique, l'histoire prend fin le 23 août. Deux mois après sa rébellion, Evgueni Prigojine meurt dans un accident d'avion aux circonstances troubles.

Un an après, le groupe paramilitaire a perdu de son influence sur le front ukrainien. Passé sous l'autorité du ministère de la Défense, Wagner est surtout actif en Afrique, où il a été rebaptisé "l'Africa Corps" pour brouiller les pistes. Constitué d'anciens combattants de Wagner et de nouvelles recrues, il consolide sa présence en Libye, au Soudan, en République centrafricaine, au Mali et au Niger.

Malgré tout, la milice dont le slogan est "Sang, honneur, patrie et courage" et son ancien patron continuent de susciter le respect chez de nombreux Russes. Et sa rébellion a marqué durablement l'imaginaire du pays. Si bien qu'auprès de l'AFP, certains font d'Evgueni Prigojine un chef de guerre respectable, comparable à d'illustre généraux. À Saint-Pétersbourg, une statue grandeur nature trône même depuis peu sur la tombe du mutin, passé en moins d'un an de "traître" à "grand homme" de l'histoire russe.