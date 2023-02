Le patriarche orthodoxe russe Kirill a-t-il espionné la Suisse pour le compte du KGB ?

Les deux médias ont pu consulter la fiche auprès des archives fédérales suisses : au début des années 70, le patriarche vivait à Genève pour officiellement représenter le patriarcat de Moscou auprès du Conseil œcuménique des Églises (COE). La mission de Kirill, dont le nom de code était "Mikhaïlov", était aussi d'influencer ce conseil, infiltré par le KGB dans les années 70 et 80. L'objectif des Soviétiques ? Amener l'institution genevoise à dénoncer les États-Unis et leurs alliés, et de modérer ses critiques contre le manque de liberté religieuse en URSS, rappellent les quotidiens. Ils soulignent que l'Église russe "refuse tout commentaire sur l'activité d'espionnage de Kirill à Genève".

Pour sa part, le Conseil œcuménique des églises leur a indiqué ne "pas avoir d'informations" à ce sujet. Le Matin Dimanche a interrogé le neveu du patriarche, Mikhail Goundiaev, qui lui a succédé en tant que représentant du patriarcat de Moscou à Genève. Selon lui, son oncle "n'était pas un agent, même s'il était soumis au 'contrôle strict' du KGB". Il l'assure : cela n'a "pas affecté la sincérité de son engagement dans le travail œcuménique auprès des autres Églises".