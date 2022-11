Russie : les députés votent une loi bannissant "la propagande" LGBT+

"Promouvoir les relations sexuelles non traditionnelles est interdit (...) Une interdiction de la promotion de la pédophilie et du changement de genre a également été introduite", a déclaré dans un communiqué le chef de la chambre basse du Parlement (Douma), Viatcheslav Volodine. "Les amendes s'élèvent à 10 millions de roubles" (environ 160.000 euros) pour les contrevenants, a-t-il ajouté. Pour que ce texte entre en vigueur, il doit encore être validé par la chambre haute du Parlement, le Conseil de la Fédération, et signé par le président Vladimir Poutine, ce qui constitue des formalités.