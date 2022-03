Interruption du JT russe : la France prête à accorder une "protection consulaire" à la journaliste Marina Ovsiannikova

La France se dit prête à accorder "une protection consulaire" à la journaliste russe qui a protesté en direct contre la guerre en Ukraine, soit à l'ambassade, soit en lui accordant l'asile, a annoncé ce mardi Emmanuel Macron. "Nous allons lancer des démarches visant à offrir une protection, soit à l'ambassade, soit asilaire, à votre confrère", a-t-il dit devant la presse, ajoutant qu'il aurait "l'occasion lors de (son) prochain entretien avec le président Poutine de proposer cette solution de manière directe". Le chef de l'État demande à Moscou "toute la clarté" sur la situation de Marina Ovsiannikova.

La quadragénaire, née à Odesssa en Ukraine, a fait irruption lundi soir en plein direct sur le plateau de l'un des journaux télévisés les plus regardés de Russie, sur la chaîne fédérale pro-Kremlin Pervy Kanal, avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire "Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici". Un acte d'un grand courage dans un pays où l'information est strictement contrôlée, et ce, d'autant plus depuis le début du conflit en Ukraine. 10 jours de prison