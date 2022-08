Mikhaïl Gorbatchev a eu "une grande influence sur l'Histoire du monde", reconnait Vladimir Poutine

Un hommage tout en retenue. Vladimir Poutine a évoqué ce mercredi 31 août la mémoire de Mikhaïl Gorbatchev, mort la veille et qui, selon lui, a eu "une grande influence sur l'Histoire du monde".

"Il a guidé notre pays à travers une période de changements complexes et dramatiques, et de grands défis de politique étrangère, économiques et sociaux", a-t-il déclaré. "Il comprenait profondément que les réformes sont nécessaires et a cherché à proposer des solutions aux problèmes qui se posaient", a poursuivi Vladimir Poutine dans un télégramme de condoléances publié par le Kremlin. Avant de conclure : "Je souligne en particulier le grand travail humanitaire, caritatif et éducatif que Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev a mené ces dernières années".