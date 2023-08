Mort d'Evgueni Prigojine : le groupe Wagner confirme le décès de son chef, "héros de la Russie"

Dans la foulée, l'agence de presse russe TASS a corroboré ces informations. "L'agence gouvernementale russe chargée de l'aviation civile a publié les noms de tous les passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'appareil qui s'est écrasé, mentionnant Evgueni Prigojine et Dmitri Outkine", bras droit du sulfureux dirigeant, indique-t-elle. L'ensemble des trois pilotes et sept passagers qui se trouvaient à bord de l'engin sont décédés, précise ce média russe. Par ailleurs, la télévision d'État russe Rossiya 24 a diffusé la nouvelle.