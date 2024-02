Mort d'Alexeï Navalny en prison : ce que l'on sait

Alexeï Navalny est mort ce vendredi à 47 ans dans la prison de l'Arctique où il était détenu, a fait savoir la Russie. Voici ce que l'on sait du décès de l'opposant russe, adversaire numéro 1 de Vladimir Poutine.

"Le 16 février 2024, dans le centre pénitentiaire N°3, le prisonnier Navalny A.A. s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance". Ce sont les informations communiquées, vendredi 16 février, par les services pénitentiaires russes (FSIN) de la région arctique de Iamal dans un communiqué diffusé ce vendredi 16 février, assurant que les secours avaient tenté de le sauver. Agé de 47 ans, Alexeï Navalny, opposant russe et adversaire numéro 1 de Vladimir Poutine, purgeait une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme". Il avait été transféré en décembre dernier vers une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe.

Quelles sont les causes du décès ?

Selon le FSIN les causes de la mort n'ont pas été établies à ce stade. "Tous les gestes de réanimation nécessaires ont été pratiqués, mais n'ont pas donné de résultat positif. Les médecins urgentistes ont constaté la mort du patient. Les causes de la mort sont en train d'être établies", ont ajouté les services pénitentiaires dans leur communiqué. "Les médecins arrivés sur place ont poursuivi les opérations de réanimation qu'avaient déjà menées les médecins de la prison. Ils les ont poursuivies plus de 30 minutes. Cependant le patient est décédé", a indiqué un hôpital public de la ville de Labytnangui, situé à proximité de la colonie pénitentiaire où était emprisonné Alexeï Navalny.

Interrogé par les médias russes sur la possibilité que Navalny ait été victime d'un caillot de sang, le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov a répondu : "Je n'en sais rien, les médecins doivent le découvrir."

Qui a été informé de sa mort ?

Si le président russe Vladimir Poutine a dit avoir été "informé" de la mort d'Alexeï Navalny, ce n'était pas le cas de ses soutiens, en début d'après-midi ce vendredi. Le service pénitentiaire "annonce la nouvelle du décès d'Alexeï Navalny dans la colonie pénitentiaire numéro 3. Nous n'en avons pas encore la confirmation. L'avocat d'Alexeï part en avion pour Kharp [localité où se trouve la prison, ndlr]. Nous communiquerons dès que nous aurons une information", a écrit sur X la porte-parole Kira Iarmich, précisant qu'un de leurs avocats se rendait sur place.

Vladimir Poutine responsable ?

Il n'a pas fallu longtemps avant que tous les regards se tournent vers Vladimir Poutine. L'Union européenne tient "le régime russe" pour "seul responsable de la mort tragique" d'Alexeï Navalny a dit le président du Conseil européen Charles Michel. "Poutine ne craint rien d'autre que la dissidence issue de son propre peuple. C'est un sinistre rappel de ce que sont Poutine et son régime", a réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Plusieurs chefs d'États européens - Norvège, Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Allemagne, Ukraine, Lettonie - ont également fait des déclarations en ce sens. "Alexeï Navalny a payé de sa vie sa résistance à un système d’oppression. Sa mort en colonie pénitentiaire nous rappelle la réalité du régime de Vladimir Poutine", a écrit sur X le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné.

"Étant donné la longue et sordide tendance du gouvernement russe à nuire à ses opposants, des questions évidentes se posent sur ce qui vient de se passer", a aussi réagi le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan dans un entretien avec la radio NPR.

Plusieurs personnalités russes, opposantes à Vladimir Poutine, ont également accusé ce dernier d'être responsable de la mort de Navalny. "Poutine a échoué à tuer Navalny rapidement et secrètement en le faisant empoisonner et maintenant il l'a assassiné lentement et publiquement en prison", a jugé l'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov. "Le meurtre a été ajouté à la peine d'Alexeï Navalny", a dénoncé le prix Nobel russe de la paix 2021 Dmitri Mouratov. "La mort d'Alexeï Navalny est un meurtre. Organisée par Poutine", a déclaré l'ex-député d'opposition Dimitri Goudkov.