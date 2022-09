"Nord Stream 1 est probablement perdu" : aux yeux de certains experts, le gazoduc serait irréparable

Autre point critique pour les deux gazoducs, si les tuyaux sont éventrés, ce qui semble être le cas selon les observations menées par les experts, ils sont en train de se vider et de se remplir d'eau, ce qui pourrait définitivement endommager les pipelines. "Les gazoducs étaient à l'arrêt, mais ils restaient sous pression. Cette dernière est tombée soudainement et les pipelines se sont vidés dans la mer. En ce moment, le gaz qui sort des tuyaux est remplacé par de l'eau de mer qui entre à l'intérieur des tubes. Le problème, c'est que cette eau de mer est corrosive et que les tubes, en tout cas sur le revêtement interne, ne sont pas prévus pour résister à de l'eau corrosive", détaille Ludovic Leroy.

"Quand on regarde le profil des installations, qui ont été frappées sur un point haut, elles sont en train de se remplir d'eau de mer", détaille encore le spécialiste qui précise que plus le temps de contact entre les tubes et l'eau de mer est important, plus dégâts seront irrémédiables. Une situation qui vient confirmer un peu plus la possibilité que Nord Stream 1 soit désormais un gazoduc perdu et impossible à réparer. "En voyant les fuites à la surface, beaucoup de monde en est venu à la conclusion que c'est terminé et que Nord Stream 1 est définitivement endommagé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à faire et pour moi, la probabilité qu'il soit définitivement endommagé est très, très, très élevée", avance l'ingénieur.