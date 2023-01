Russie : à 19 ans, elle risque la prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine

Pour la mère d'Olesya, Moscou tente un coup de force pour faire de sa fille un exemple et avertir la population. Dans cette région reculée, "il n'y a plus de manifestations, alors ils essaient d'étrangler toute tentative" de contestation, a-t-elle dénoncé sur CNN. Une intimidation qui s'est d'ailleurs illustrée au moment de son arrestation, raconte la mère d'Olesya Krivtsova. Fin décembre, la police avait pénétré dans l'appartement de la jeune femme et de son mari, leur transmettant le "bonjour" de Wagner tout en les plaquant au sol en les menaçant avec un marteau, cet outil étant connu comme un moyen d'exécution des dissidents du groupe paramilitaire. "L'État a des politiques étranges : les prisonniers vont à la guerre et les enfants en prison", a conclu la mère de la jeune femme.