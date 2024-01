"Chacun, individuellement, doit y réfléchir" : comment la Suède se prépare à l'éventualité d'une guerre

Avec la guerre en Ukraine, la Suède se prépare de plus en plus à l'éventualité d'une guerre. Les autorités suédoises affirment qu'un conflit pouvait arriver, avertissant la population. Un tournant pour cette société historiquement neutre.

La Suède ne s'est mêlée à aucune guerre depuis 1814. C'est donc peu dire que cette société historiquement neutre est en plein bouleversement. À l'heure où le pays scandinave doit rejoindre l'Otan et fait face à la volonté impériale de son voisin proche, l'armée et des responsables du gouvernement ont prévenu le 7 janvier qu'il fallait "se préparer à une guerre contre la Russie". L'occasion de décrypter comment, après 210 ans de paix, les Suédois font face à cette éventualité.

100.000 jeunes appelés au service militaire

En Suède, 2024 a débuté avec le sentiment d'un conflit imminent. Le 7 janvier, le ministre de la Défense civile, Carl-Oscar Bohlin, a déclaré que "la guerre pourrait arriver" dans le pays. Un avertissement répété devant un auditoire stupéfait par le commandant en chef du pays. Devant la même assemblée réunie à Sälen pour une conférence nationale sur la défense, Micael Bydén a prévenu que la Russie n'en était qu'à ses débuts. Que "la guerre contre l'Ukraine n'est qu'une étape, pas une fin en soi". Et pour être sûr que le message soit bien passé, le patron des forces armées a réitéré quelques jours plus tard, au micro de la chaîne nationale TV4. "Chacun, individuellement, doit se préparer mentalement", a-t-il ajouté. "Plus nous serons nombreux à y avoir réfléchi et à nous être préparés, plus notre société sera forte."

Pour faire le nombre, Stockholm ne compte pas uniquement sur des paroles. Et veut mobiliser la population. Le 9 janvier, le Premier ministre, Ulf Kristersson, a annoncé le renforcement de l'Agence suédoise pour la protection civile (MSB), grâce au rappel de toutes les personnes qui ont déjà des compétences en services de secours. Cela concerne environ 3000 civils passés par les rangs de la sécurité civile, comme d'anciens pompiers ou des soignants. Mais les autorités ne veulent pas s'arrêter là.

Le chef conservateur d'un gouvernement allié à l'extrême droite affirme que le retour du service civique obligatoire, démantelé en 2010, serait à l'étude. 100.000 jeunes seront également appelés au service militaire à la rentrée prochaine, dont près de 10% de manière involontaire. Dans le passé, seuls ceux qui exprimaient leur intérêt à servir étaient tenus de le faire. Mais les effectifs jugés insuffisants en 2023 ont conduit les autorités à revoir leur copie. L'objectif est, qu'à terme, chaque Suédois soit passé par les rangs de la protection ou des armées afin d'assurer la sécurité du pays. "La citoyenneté n'est pas un document de voyage" a martelé le chef conservateur au micro d'Aftonbladet.

Un changement de ton radical, qui semble avoir été entendu par la population. À l'instar d'Hedda Johannesson, qui témoignages dans les pages du Guardian. Ce vendredi, le quotidien relate comment la jeune femme a dû remplir un questionnaire afin de déterminer si elle avait le profil pour être enrôlée. Après avoir passé plusieurs tests d'aptitude, l'étudiante de 18 ans a été choisie pour passer près d'un an à se familiariser avec la guerre chimique, biologique, radiologique et nucléaire. "Ils m'ont recrutée, que je veuille ou non", a-t-elle témoigné. "S'il devait y avoir une guerre, il faudra que quelqu'un la fasse. Et ça pourrait aussi bien être moi."

La population s'équipe

Au-delà de la jeunesse, l'ensemble de la population a entendu le message du gouvernement et des armées. Des chaines de magasins ont observé une hausse des achats d'objets tels que des radios d'urgence, des jerricans et des réchauds de camping. Des équipements qu'on retrouve dans une brochure de l'agence suédoise des urgences civiles. Intitulée "En cas de crise ou de guerre", elle multiplie les bonnes pratiques pour être prêt en toute éventualité et donne les instructions en cas de conflit. Un texte réédité en 2018 et qui fait référence dans le pays. Si bien que, dans la presse, le porte-parole du MSB, Elin Bohman, indique avoir observé une hausse de 900% des téléchargements de ce catalogue d'information. C'est d'ailleurs dans ce même texte que l'agence recommande de toujours avoir des espèces à disposition. Dans un pays où ce moyen de paiement est en pleine disparition, le gouvernement suédois souhaite désormais faciliter son utilisation pour l'achat de produits de première nécessité tels que des aliments ou les carburants.

La brochure de l'agence suédoise des urgences civiles "en cas de crise ou de guerre" - MSB

De la jeunesse qui s'engage à la population qui se prépare, l'objectif du gouvernement est clair. Il s'agit "d'amener davantage la population à réfléchir à leur propre situation et à leurs propres responsabilités", comme l'a résumé le Premier ministre. Comme dans les coulisses de l'armée, chacun comprend que les questions de défense et de sécurité du pays sont devenus, pour la première fois depuis deux siècles, des enjeux majeurs pour le pays scandinave.