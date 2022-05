Guerre en Ukraine : la Finlande, une (vieille) obsession russe

La chute de l'URSS permet à la Finlande de se tourner plus franchement vers l'Europe. En 1995, le pays intègre l'Union européenne et si les échanges économiques entre la Russie et la Finlande restent importants, il échange aussi beaucoup avec les autres pays nordiques et avec le reste de l'Europe. Le pays a également renforcé ses capacités militaires et compte désormais 12.000 soldats professionnels et 21.000 conscrits chaque année, soit beaucoup pour un pays de seulement 5,5 millions d'habitants.

Depuis 2014, et l'annexion par la Russie de la Crimée, la Finlande avait même commencé à multiplier les missions de coopération avec l'Otan. L'invasion de l'Ukraine a entrainé la suspension de toutes relations entre la Russie et la Finlande et a réaffirmé sa volonté d'adhérer à l'Otan, semblant définitivement signer la fin de la neutralité finlandaise.