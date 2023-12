Russie : où est passé Alexeï Navalny ?

Les soutiens d'Alexeï Navalny cherchent à le contacter en vain depuis bientôt une semaine. Washington s'est dit "très préoccupé". Le Kremlin a fustigé la réaction américaine, refusant de dire si l'opposant a été envoyé dans une colonie pénitentiaire.

Alexeï Navalny "victime d'une disparition forcée" ? Amnesty International se pose la question. Elle n'est pas la seule : l'opposant principal de Vladimir Poutine, en détention, est introuvable. Ses proches ne cachent plus leur inquiétude, tout comme Washington.

Selon ses soutiens, l'opposant russe est injoignable depuis bientôt une semaine. Sa porte-parole, Kira Iarmich, a indiqué mardi qu'un employé de la colonie pénitentiaire où Navalny était détenu jusque-là "a déclaré qu'Alexeï avait quitté leur colonie", sans dire où il avait été transféré. "Aujourd'hui, Alexei n'a pas été présent devant le tribunal par liaison vidéo", a ajouté Kira Yarmysh, sur les réseaux sociaux. "Il est impossible d'imaginer que personne ne sache où il se trouve", a ensuite indiqué un de ses proches Ivan Jdanov. "Nous promettons une récompense pour des informations fiables et complètes", a même proposé ce fidèle du militant.

"Il s'agit d'un prisonnier qui a été reconnu coupable"

Devant le flou entretenu par le Kremlin sur le sort réservé à cet ennemi de Vladimir Poutine, Washington a réagi en se disant "très préoccupé". La Maison Blanche a appelé, une nouvelle fois, à sa libération immédiate. La réponse de Moscou n'a pas tardé : "Il s'agit d'un prisonnier qui a été reconnu coupable (...) et qui purge la peine qu'il a reçue. Nous considérons que toute ingérence, notamment de la part des États-Unis, est inacceptable", a fustigé le porte-parole Dmitri Peskov.

Où est passé Alexeï Navalny ? Seule certitude : selon ses proches, son sort est directement décidé au Kremlin. Il se trouve que l'opposant, condamné en août à une nouvelle peine de 19 ans de prison pour "extrémisme", doit être envoyé dans une colonie pénitentiaire à "régime spécial". Cette catégorie d'établissements est réputée pour avoir les conditions de détention les plus rudes du système carcéral russe, et sont souvent situés dans des régions très isolées. Or, le calendrier d'un tel transfert n'est jamais communiqué à l'avance.

Le transfert d'une colonie pénitentiaire à une autre en Russie prend souvent plusieurs semaines de voyage par train avec des étapes, les proches des détenus restant sans nouvelles pendant cette période. Amnesty International a admis "la possibilité qu'il soit en transit vers une autre colonie pénitentiaire".