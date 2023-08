"Une peine stalinienne" : l'opposant russe Alexeï Navalny encourt 20 ans de prison

Alexeï Navalny s'est notamment fait connaître par ses enquêtes sur la corruption au sein du système de Vladimir Poutine et en organisant des manifestations d'ampleur. En juillet, il a une nouvelle fois dénoncé l'offensive russe en Ukraine, qu'il a qualifiée de "guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle" sur son compte Telegram. "Tôt ou tard, [la Russie] se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s'appuiera à l'avenir", a-t-il également déclaré. Le Kremlin affirme que les poursuites à son encontre ne sont pas politiques et le présente en simple criminel.