Russie : qu'est-ce que le missile balistique intercontinental "Boulava" testé par Moscou ?

Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, la Russie laisse planer le doute quant à son intention d'avoir ou non recours à l'arme nucléaire. Cet été, on l'a vue déployer des armes nucléaires tactiques chez son voisin, le Bélarus, qui est aussi son plus proche allié. Cette semaine, Vladimir Poutine a promulgué une loi aboutissant à la révocation par la Russie du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La Russie a toutefois fait savoir que malgré cette révocation, elle entend "continuer à respecter le moratoire sur les essais nucléaires".