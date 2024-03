Que sont les "Jeux de l'Amitié", cette compétition voulue par Poutine pour concurrencer les JO de Paris ?

La Russie compte organiser les "Jeux de l'Amitié" en septembre prochain à Moscou et à Ekaterinbourg. Le principe ? Une compétition multisports annexe aux JO, auxquels les athlètes russes ne pourront participer que sous bannière neutre. Ce mardi, le CIO a dénoncé ce projet, accusant la Russie d'exploiter les athlètes "à des fins de propagande politique".

Des "Jeux de l'amitié" en forme de provocation face à Paris 2024. La Russie va organiser en septembre prochain une compétition multisports, calquée sur le modèle des Jeux olympiques, à Moscou et à Ekaterinbourg. Plus de 70 pays devraient être représentés, assure l'équipe d'organisation de l'événement, qui suscite l'ire du Comité international olympique (CIO). Ce mardi, l'instance sportive a haussé le ton contre ce projet. Elle déplore ainsi une "tentative cynique" de la part de la Russie d'exploiter les athlètes "à des fins de propagande politique".

Athlétisme, MMA et tournoi d'échecs

Concrètement, quelles formes prendront ces "Jeux de l'Amitié" ? Le site officiel de la compétition détaille une liste de 35 sports prévus au programme, mêlant disciplines classiques (natation, athlétisme, tir à l'arc, taekwondo, athlétisme...) et épreuves plus originales (rock'n roll acrobatique, padel, MMA, échecs...). Selon le comité d'organisation, environ 7900 athlètes devraient prendre part à ces deux semaines de concours, étalées du 15 au 29 septembre prochains, un mois tout pile après la fin des JO de Paris, auxquels les athlètes russes et biélorusses ne pourront participer que sous bannière neutre.

Mascotte officielle, équipe de bénévoles pour encadrer l'événement, cérémonies d'ouverture et de clôture… Le comité d'organisation des "Jeux de l'Amitié" prévoient une compétition regroupant les grands principes des Jeux olympiques classiques. Comme pour les JO, une variante hivernale de la version russe des Jeux est prévue en 2026 à Sotchi, où avaient eu lieu les JO d'hiver en 2014. Mais une différence majeure avec les épreuves olympiques inquiète le CIO : l'absence totale du respect des normes en matière de contrôle antidopage durant les "Jeux de l'Amitié".

Un ex-diplomate en charge de l'organisation des "Jeux de l'Amitié"

De quoi mettre en péril "l'intégrité des compétitions", estime ainsi l'instance dirigée par Thomas Bach. Le CIO dénonce aussi des négociations directes de la Russie avec les gouvernements nationaux, et non pas les instances sportives nationales, pour convaincre les délégations d'athlètes de participer à ces "Jeux de l'Amitié". Alexeï Sorokine, un ex-diplomate déjà en charge de la tenue de la Coupe du monde de football dans le pays en 2018, a d'ailleurs été placé à la tête du comité d'organisation de ces "Jeux de l'Amitié".

En effet, ces "Jeux de l'Amitié" se caractérisent avant tout par leur aspect éminemment politique. Le sport, outil de soft power historique pour les puissances organisant de grandes compétitions internationales, devrait être une nouvelle fois utilisé par la Russie pour dépeindre l'image d'un pays moderne, capable d'accueillir des événements de portée planétaire. Le pouvoir en place ne cache d'ailleurs pas cet objectif. "La mission principale maintenant, à mon avis, n'est pas seulement de réagir avec diligence aux changements dans l'ordre sportif mondial, bien que cela soit important, mais, avant tout, de déterminer le rôle et la place de la Russie dans la construction de l'avenir du sport", a indiqué le ministre russe des Sports, Oleg Matitsin.

Cette nouvelle compétition interviendra après les "Jeux des BRICS", du nom de l'alliance des pays émergents à laquelle fait partie la Russie, qui se tiendront au mois de juin à Kazan, à l'est de Moscou. Là encore, la participation de "plus de 60 pays" est annoncée par les organisateurs, parmi lesquels la Chine, le Brésil ou encore l'Inde.