Russie : qui est Ekaterina Dountsova, dont la candidature à la présidentielle a été écartée ?

La Commission électorale russe a écarté ce samedi la candidature à l'élection présidentielle de la journaliste Ekaterina Dountsova. La Commission a invoqué des "erreurs dans des documents" soumis pour l'enregistrement de sa candidature. Ekaterina Dountsova a rapidement déploré une décision "triste" concernant "une initiative populaire".

C’est une élection où le nom du vainqueur ne fait guère de doute. En Russie, l’élection présidentielle prévue en mars 2024 devrait être une formalité pour le président sortant, Vladimir Poutine, candidat à un cinquième mandat, tant l'opposition a été laminée ces dernières années avec une répression qui s'est accélérée depuis l'assaut de Moscou en Ukraine en février 2022.

Certaines candidatures indépendantes ne semblent pas être les bienvenues. Ainsi, la Commission électorale russe a écarté ce samedi 23 décembre la candidature à l'élection présidentielle de la journaliste Ekaterina Dountsova.

La Commission a invoqué des "erreurs dans des documents" soumis pour l'enregistrement de sa candidature par Ekaterina Dountsova, a indiqué la télévision russe. La présidente de la Commission, Ella Pamfilova, a déclaré que celle-ci avait écarté à l'unanimité la postulation de cette femme de 40 ans à la présidentielle. "Vous êtes une jeune femme, vous avez la vie devant vous", a déclaré Ella Pamfilova, s'adressant à la candidate.

Une décision "triste"

Devant la presse, Ekaterina Dountsova a rapidement déploré une décision "triste" concernant "une initiative populaire". Sur Telegram, elle a annoncé son intention de faire appel "demain" devant la Cour suprême russe. "Ce n'est pas fini", a assuré cette ancienne journaliste de la télévision régionale, divorcée et mère de trois enfants. Dans les faits, cette procédure ne devrait toutefois pas aboutir, toute candidature s'opposant frontalement à la politique du Kremlin n'ayant quasiment aucune chance d'être autorisée par les autorités.

Fin novembre, après avoir annoncé son intention de se présenter à l'élection, Ekaterina Dountsova avait été convoquée par le parquet. Dans son message, elle avait notamment estimé sur les réseaux sociaux que la Russie "s'éloignait des droits et des libertés, de l'amour et de la paix, d'un bel avenir", près de deux ans après le début de l’invasion russe. "Nous avons un programme plutôt positif, nous ne sommes pas opposés à quelque chose, nous sommes pour la paix et pour des processus démocratiques", avait-elle déclaré.

Dans une interview accordée fin novembre à Reuters, Ekaterina Dountsova avait expliqué qu'elle comptait profiter de sa candidature pour demander la fin du conflit en Ukraine et la libération des prisonniers politiques, dont Alexeï Navalny.

"Chaque jour, il devient plus clair que les lois vont devenir plus strictes" Ekaterina Dountsova

Évitant d'employer le mot "guerre" pour décrire le conflit en Ukraine, que Vladimir Poutine continue de dénommer une "opération militaire spéciale", Ekaterina Dountsova avait reconnu avoir peur, comme "toute personne saine prenant une telle initiative". "Mais la peur ne doit pas gagner", affirmait-elle.

"Tôt ou tard, tout conflit armé prend fin, et j'espère qu'il prendra fin le plus tôt possible", avait déclaré cette femme née dans la ville sibérienne de Krasnoïarsk et vivant à Rzhev, dans la région de Tver, à l’ouest de Moscou, où elle a été élue municipale. "Les gens sont très fatigués de ce qui se passe. Mais cette lassitude n'est pas exprimée."

Ekaterina Dountsova avait également déclaré que le Kremlin devrait entreprendre des réformes majeures. Ses propositions visaient selon elle à abandonner le "pouvoir vertical" et à donner davantage de pouvoir au Parlement russe. Pour Ekaterina Dountsova, qui dit "aimer son pays", les partisans de la ligne dure en Occident et en Russie seraient heureux de voir la Russie se fermer au reste du monde.

"Chaque jour, il devient plus clair que les lois vont devenir plus strictes et qu'il y aura de moins en moins de droits et de libertés", avait déploré Ekaterina Duntsova auprès de Reuters. "Nous avons vraiment le sentiment que nous sommes complètement fermés et que nous sommes prêts à poser les barbelés."