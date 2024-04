Russie : qui est Lilia Tchanycheva, cette alliée de Navalny dont la peine de prison a été alourdie ?

Sa peine de prison a été alourdie, passant de 7 ans à 9 ans et demi. Lilia Tchanycheva est une opposante russe, ralliée de longue date à Alexeï Navalny. Elle représentait son parti dans la république russe du Bachkortostan.

Un tribunal russe a alourdi de sept à neuf ans et demi la peine de prison prononcée contre une alliée d'Alexeï Navalny, mort en détention en février, ont rapporté l'équipe de l'opposant russe et des médias, ce mardi 9 avril. Lilia Tchanycheva, âgée de 42 ans, experte comptable et ancienne coordinatrice de l'équipe de Navalny à Oufa dans l'Oural, avait été arrêtée en novembre 2021, et reconnue coupable en juin 2023 d'avoir créé une "organisation extrémiste", et avait été condamnée pour cela à sept ans et demi d'emprisonnement.

Ils ont emprisonné une femme courageuse et honnête parce qu’elle s'était battue pour l'avenir de la Russie. Kira Iarmych, ancienne porte-parole d'Alexeï Navalny

La Cour suprême du Bachkortostan, une république russe dont Oufa est le chef-lieu, a alourdi cette sentence à neuf ans et demi après une audience à huis clos, a rapporté le média indépendant SOTAVision. "Ils ont emprisonné une femme courageuse et honnête parce qu’elle s'était battue pour l'avenir de la Russie, et ils ont désormais décidé qu'ils ne l'avaient pas assez emprisonnée et qu'il faut lui en mettre davantage", a réagi sur X Kira Iarmych, l'ancienne porte-parole d'Alexeï Navalny.

L'équipe de l'opposant défunt a aussi indiqué que Mme Tchanycheva, est tombée malade ces derniers mois au cours de sa détention. Son mari, Almaz Gatine, a estimé auprès de médias locaux que le pouvoir se "vengeait" avec sa femme. "Ma femme s'est occupée de la république [du Bachkortostan, appelé aussi Bachkirie] et des citoyens. Tout son travail était légal et personne ne s'en plaignait", a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur Telegram.

Née à Oufa en 1982, l'opposante est diplômée de l'Académie des Finances, rappelle TV5 Monde. Elle était bénévole dans la campagne d'Alexeï Navalny dès 2013, alors qu'il était candidat à la mairie de Moscou. Elle avait pris la direction de l'antenne bachkirie du parti du principal opposant russe en 2018, renonçant à un poste prestigieux et beaucoup plus rémunérateur, avait salué Navalny en 2023. Ce mardi, sa veuve a commenté sur X la condamnation d'une "innocente", traitant ses juges de "monstres" pour avoir alourdi une peine déjà injuste (voir ci-dessus).

La plupart des alliés d'Alexeï Navalny ont quitté la Russie après que la justice a déclaré ses organisations "extrémistes". D'autres ont écopé de lourdes peines de prison.

L'opposant, principal ennemi politique du maître du Kremlin, est mort dans des circonstances troubles dans une prison de l'Arctique en février. Depuis plus de deux ans, des dizaines de milliers de Russes ont été arrêtés pour avoir manifesté leur désaccord avec l'offensive en Ukraine, souvent lourdement condamnés. La quasi-totalité des opposants d'envergure sont derrière les barreaux, ou exilés à l'étranger.