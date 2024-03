Qui est Mikhaïl Khodorkovski, l'ancien magnat du pétrole qui s'oppose à Vladimir Poutine ?

En pleine présidentielle en Russie, Mikhaïl Khodorkovski est l'invité de Darius Rochebin sur LCI, ce vendredi à 21h. Après avoir passé dix ans en prison, cet ex-oligarque est en exil depuis 2013 et finance des plateformes d'opposition à Vladimir Poutine. Dans les années 90, il avait géré le géant pétrolier Ioukos, démantelé ensuite au début des années 2000.

Il est l'un des plus célèbres opposants à Vladimir Poutine. L'ex-magnat du pétrole, Mikhaïl Khodorkovski, est l'invité de Darius Rochebin, ce vendredi 15 mars, sur LCI. Âgé de 60 ans, l'homme vit en exil depuis 2013, après avoir passé 10 ans dans les geôles du Kremlin. Pourtant, avant de devenir ennemi d'État en Russie, il a été l'homme le plus riche du pays. Portrait de cet ex-oligarque qui veut renverser Poutine.

De la richesse à l'exil

Né en 1963, Mikhaïl Khodorkovski a connu une ascension fulgurante dans la Russie post-soviétique de Boris Eltsine en prenant rapidement la tête du géant pétrolier Ioukos dans les années 90. Homme le plus riche du pays avant ses 40 ans, il devient l'un des oligarques les plus puissants. Mais ses prises de positions provoquent rapidement sa chute, après la première élection de Vladimir Poutine à la tête de l'État en 2000. Car Mikhaïl Khodorkovski n'hésite pas à critiquer le nouveau chef du Kremlin, dénonçant, notamment, la corruption au sommet du pouvoir russe. En 2003, Vladimir Poutine le fait arrêter, et il est condamné à 14 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale en 2005 puis pour détournement de pétrole en 2010.

Après dix ans derrière les barreaux, dans des colonies pénitentiaires de Sibérie puis de Carélie, et souvent isolé de tous ses proches, il est finalement libéré en 2013 et s'exile. Il vit alors entre la Suisse, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sans cesser son combat contre le chef du Kremlin. Il crée sa fondation Russie ouverte qui aide les candidats indépendants aux élections, et fourni une assistance juridique aux militants poursuivis. Son histoire est adaptée en 2019 dans le film Citizen K d'Alex Gibney.

Lors de la mort de l'autre opposant emblématique à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, l'ex-magnat du pétrole avait appelé les pays occidentaux à faire davantage. "Navalny : empoisonné, emprisonné, tué ; Kara-Murza : empoisonné, emprisonné... Les sanctions sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous devons agir contre Vladimir Poutine avant qu'il ne soit trop tard", avait-il alors dénoncé sur le réseau social X. Appelant régulièrement à la fin de la guerre en Ukraine avec une "victoire décisive" de Kiev, il a dénoncé, ce vendredi, l'élection présidentielle qui se tient en Russie, jusqu'à dimanche, et qui devrait voir Vladimir Poutine être réélu.

"Poutine a soif de légitimité internationale et se présente aux Russes comme un acteur mondial et aux élites comme quelqu'un qui représente leurs intérêts auprès de l'Occident. Les prétendues élections sont une imposture que les démocraties occidentales ne doivent pas reconnaître", a-t-il appelé sur X.