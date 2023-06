Rébellion avortée : Wagner assure poursuivre "normalement" ses activités en Russie

Devant le bâtiment accueillant le groupe à Novossibirsk, les affiches publicitaires à l'effigie de Wagner étaient de nouveau accrochées lundi, selon TASS, après avoir été retirées samedi. "Nous travaillons sur rendez-vous, tous les jours", a également confirmé à TASS un employé dans la ville de Tioumen, à 2.000 km à l'est de Moscou.

Si de nouveaux prétendants viennent grossir les rangs de Wagner, reste à connaitre leurs profils. Le président du comité de la Douma sur la législation et la construction de l'État, Pavel Kracheninnikov, a annoncé lundi que les personnes condamnées par la justice russe ne pourront plus être recrutées par des "organisations militaires privées". Or Wagner avait recruté de nombreux combattants dans les prisons russes, avec l'aval du gouvernement, pour les envoyer sur le front en Ukraine. Depuis plusieurs mois, le Kremlin avait théoriquement interdit une telle pratique.