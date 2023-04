Russie : un blogueur militaire connu tué dans une explosion à Saint-Pétersbourg

"Une fille" aurait "vraisemblablement" apporté l'engin explosif, selon une source citée par l'agence russe Ria Novosti. "Il y avait une figurine dans la boîte : un cadeau destiné à M. Tatarskiï", ajoute cette source. "Elle lui a donné", puis plus tard, "d'un coup il y a eu une explosion", a raconté à l'AFP Alissa Smotrova, une dame présente. "Il y avait du sang, des bouts de verre..." Une autre source également citée par Ria Novosti a précisé que la personne en question était "connue" du blogueur et qu'ils s'étaient croisés "lors d'événements", sans donner plus de détails.

Âgé de 40 ans et né dans le Donbass ukrainien, Vladlen Tatarskiï, de son vrai nom Maxime Fomine, était un personnage connu de la blogosphère militaire en Russie. Avec plus d'un demi-million d'abonnés sur sa chaîne Telegram, Vladlen Tatarskiï a développé sa communauté notamment en publiant, depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, des vidéos d'analyse sur la situation sur le terrain et de conseils pour les mobilisés, rapporte Tass.