Russie : Sergueï Choïgou remplacé à la tête du ministère de la Défense

Vladimir Poutine a procédé à un remaniement surprise de son ministère des Armées, ce dimanche. Sergueï Choïgou, à la tête du ministère depuis 2012, est remplacé par Andreï Belooussov. Il devient secrétaire du Conseil de Sécurité, poste occupé jusque-là par Nikolaï Patrouchev, qui est lui démis de ses fonctions.

Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, il était le visage de l'armée de Moscou. Sergueï Choïgou, à la tête du ministère russe de la Défense depuis 2012, a été limogé par Vladimir Poutine ce dimanche 12 mai lors d'un remaniement surprise annoncé dans la soirée. Il devrait être remplacé par Andreï Belooussov, actuellement premier vice-président du gouvernement russe.

Un remaniement en profondeur

Quelques jours à peine après son investiture, le président russe a donc procédé à un remaniement en profondeur. Plus de deux ans après le début de la guerre, Vladimir Poutine a nommé par décret Sergueï Choïgou au poste de secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie à la place de Nikolaï Patrouchev. Ce dernier est quant à lui démis de ses fonctions, selon le décret publié par le Kremlin.

La nomination d'Andreï Belooussov, un économiste et ancien vice-premier ministre, doit maintenant être approuvée par le Parlement russe. Par cette nomination d'un allié qui gravite dans les couloirs du Kremlin depuis plus de 24 ans, Vladimir Poutine envoie un message clair : le conflit contre l'Ukraine se transforme en guerre d'usure, dans laquelle l'économie et la production d'armement se placent au cœur de la stratégie. À noter que ce remaniement intervient alors qu'une enquête pour corruption a été ouverte à l'encontre de Timur Ivanov. L'ancien vice-ministre russe de la défense chargé des projets de construction militaire est incarcéré en attente de son procès.