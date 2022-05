"KGB, l'histoire secrète" : une mini-série évènement à retrouver ce soir sur LCI

Avant de prendre la tête de la Russie et d'entraîner son pays dans une guerre d'ampleur en Ukraine, l'homme fort du Kremlin officiait au sein de la très puissante instance du KGB. Vladimir Poutine s'est taillé une place au sein des services secrets russes, qui ont défendu l'influence de leur pays après la révolution soviétique à n'importe quel prix. La mini-série documentaire "KGB, l'histoire secrète" révèle le rôle du dirigeant russe dans cet organe de renseignements et explore plus largement son fonctionnement. Le premier épisode sera diffusé ce jeudi à 20h50 sur LCI, et la suite sera à retrouver vendredi et samedi soir.

Le feuilleton se penche notamment sur l'empreinte laissée par ses années KGB sur la personnalité de Vladimir Poutine, qui aspirait dès son plus jeune âge à rejoindre les services secrets. Il offre aussi une plongée au cœur d'un régime totalitaire et sans pitié grâce à des témoignages poignants de survivants aux sévices infligés par cette police politique.

Les trois épisodes remontent le fil de l'histoire du KGB et des organes qui l'ont précédé, émaillée de crimes de guerre, qui fait écho aux exactions constatées avec l'assaut russe contre son voisin ukrainien. À Lviv par exemple, commune de l'extrême-Ouest de l'Ukraine qui appartenait alors à l'URSS, Moscou donne l'ordre en 1941 d'assassiner les plus de 1600 détenus politiques enfermés dans une prison administrée par les services secrets russes, face à la menace d'invasion du régime nazi.