Russie : sur la place Rouge, Vladimir Poutine se félicite du "retour à la patrie" des territoires annexés en Ukraine

Vladimir Poutine, qui a fêté sa réélection au Kremlin sur la place Rouge de Moscou, s'est félicité du "retour à la patrie" des territoires annexés par la Russie en Ukraine. "Nous y sommes parvenus et c'est un grand événement dans l'histoire de notre État", a commenté le dirigeant au sujet de cette annexion. La Russie occupe la Crimée et une partie des territoires du sud et de l'est de l'Ukraine.

Ce fut l'une des saillies de Vladimir Poutine lors d'un discours prononcé ce lundi à Moscou. Depuis l'emblématique place Rouge de la capitale russe, le dirigeant a salué "le retour à la patrie" des territoires annexés en Ukraine par le pays. La Russie occupe depuis 2014 la péninsule de la Crimée, au sud, puis, depuis l'invasion de 2022, de larges régions au sud (Kherson et Zaporijia) et à l'est (Donetsk et Lougansk) de l'Ukraine.

Vladimir Poutine, réélu au Kremlin dimanche au terme d'une élection gagnée d'avance avec plus de 87% des voix, a donc prononcé un discours au centre de la ville pour célébrer cette victoire, lors d'un événement organisé pour fêter les dix ans de la prise de la Crimée. La foule, présente en masse à l'occasion de ce concert patriotique, a acclamé le chef d'État russe. "Le retour à la patrie [de ces territoires annexés] s'est avéré plus difficile, plus tragique, mais nous y sommes parvenus et c'est un grand événement dans l'histoire de notre État", a-t-il lancé, avant de chanter l'hymne russe à l'unisson avec la foule, aux pieds des murs du Kremlin.

Plus tôt, lundi, Vladimir Poutine avait déjà déclaré que ses troupes avaient l'avantage face aux forces de Kiev sur le front en Ukraine, promettant une nouvelle fois que les objectifs de Moscou seraient "atteints". "Dans l'ensemble, l'initiative appartient entièrement aux forces armées russes et, dans certaines régions, nos hommes sont en train de faucher l'ennemi", avait-il ainsi assuré dans une déclaration télévisée. Avant d'ajouter que la Russie ne se laisserait pas "intimider" ni "écraser" malgré les combats qui continuent de faire rage sur le terrain.