Russie : tombé d'un bateau, un autre oligarque russe meurt dans des circonstances troublantes

De semaine en semaine, la liste s'allonge. Une nouvelle disparition mystérieuse a ébranlé les cercles des oligarques russes proches du Kremlin : l'homme d'affaires Ivan Pechorin, le plus haut responsable de la Far East and Arctic Development Corporation (Corporation pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique), le week-end passé, dans les eaux de la mer du Japon, au large de Vladivostok.

"Le 12 septembre 2022, nous avons appris la mort tragique de notre collègue Ivan Pechorin, directeur général de l'industrie aéronautique de la Corporation pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique", a indiqué la société dans un communiqué publié lundi 12 septembre, comme le rapporte CNN. "Le décès d'Ivan est une perte irréparable pour ses amis et collègues, une grande perte pour la société. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis", a-t-elle ajouté.

Selon plusieurs médias russes, l'oligarque de 39 ans se serait noyé le samedi 10 septembre près du cap Ignatyev, à Vladivostok, et était ivre au moment où il est passé par-dessus bord, rapporte le Daily Mail. Les autorités de la ville ont déclaré qu'un corps avait été retrouvé près du village de Beregovoe, d'après le média d'État RIA Novosti.