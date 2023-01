Ukraine : le Challenger 2 britannique, premier char lourd à fouler le sol du conflit

"C'est une arme d'offensive. Le char est là pour foncer, pour accompagner les véhicules de combat d'infanterie, ainsi qu'une défense sol-air. Ce ne sont pas 12 chars qui vont changer grand-chose. Mais c'est une force de frappe", a réagi sur LCI le général François Chauvency, consultant en géopolitique. Seul bémol : le Challenger 2 est équipé d'un canon rayé de 120 mm, qui exige des munitions spécifiques. Il n'est donc pas compatible avec la munition standard OTAN de 120 mm, conçue pour les canons à âme lisse, employée par exemple avec les Leclerc.

Cette absence d'uniformisation dans l'arsenal dont dispose l'Ukraine pourrait d'ailleurs poser des problèmes. "L'envoi de 10 chars Challenger 2 par le Royaume-Uni serait un cadeau empoisonné. Cela nécessiterait de mobiliser toute une filière de formation et de maintenance pour un taux de disponibilité limité, et donc un effet minimal sur le terrain", sachant que plus d'un tiers du parc de ce type d'équipement est traditionnellement immobilisé pour maintenance, avait prévenu à l'AFP Léo Péria-Peigné, expert en armement à l'Institut français des relations internationales (IFRI).