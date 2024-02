Un accord pour échanger Navalny était dans "sa phase finale" juste avant sa mort

L'opposant russe était l'objet de discussions qui allaient aboutir, selon la Fondation anticorruption. Au cœur de celles-ci, son échange et celui de deux Américains contre un prisonnier russe soupçonné d'espionnage.

Les proches d'Alexeï Navalny croient savoir pourquoi ce dernier est mort en détention en Russie, le 16 février dernier. Dans une vidéo publiée ce lundi 26 février sur les réseaux sociaux, Maria Pevchik affirme qu'un accord en vue d'un échange de l'opposant russe étaient "dans sa phase finale".

Navalny et deux Américains concernés

"Navalny devait retrouver la liberté dans les jours à venir, parce que nous avions atteint un accord en vue d’un échange", affirme la présidente de la Fondation anticorruption (FBK), que l'opposant a créée en 2011. Selon elle, les négociations avaient alors duré deux ans… avant de se stopper brutalement avec la mort de Navalny, le 16 février dans une colonie pénitentiaire russe. D'après Maria Pevchik, ces négociations visaient donc à libérer Alexeï Navalny, ainsi que deux Américains détenus en Russie, en échange d'un citoyen russe emprisonné en Allemagne. Vadim Krasikov est suspecté d'appartenir aux services secrets russes et est en détention depuis 2021 pour le meurtre d'un citoyen géorgien.

Seulement, l'équipe de Navalny considère que sa mort est d'autant plus suspecte qu'elle intervient alors que les pourparlers aboutissaient. "Le 15 février, j’ai reçu confirmation que ces négociations étaient en cours et se trouvaient au stade final. Le 16 février, Alexeï a été tué", affirme Maria Pevtchikh dans cette vidéo vue plus d'un million de fois en cinq heures.

Comme le rappelle le Kyiv Independant, un éventuel échange de l'opposant numéro un de Vladimir Poutine avait déjà été évoqué par le Wall Street Journal en septembre 2023, qui avait cité des sources occidentales anonymes. S'il n'est pas nommé, le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, détenu depuis mars 2023, aurait pu être l'un des deux Américains concernés par l'accord.