Russie : un Français arrêté après avoir franchi "illégalement" la frontière depuis l'Estonie

Un Français a été arrêté ce mardi en Russie après avoir franchi "illégalement" la frontière depuis l'Estonie, ont indiqué les services russes de sécurité. Il a été placé en détention provisoire pour un mois.

Un citoyen français a été arrêté en Russie pour avoir franchi "illégalement" en bateau la frontière depuis l'Estonie, ont annoncé ce mardi les services russes de sécurité (FSB). "Les mesures de vérification effectuées ont permis d'établir que la personne en question est un citoyen français", a indiqué le FSB dans un communiqué, cité par les agences de presse russes. "L'étranger a admis avoir franchi illégalement la frontière de la Fédération de Russie en contournant les points de contrôle établis entre l'Estonie et la Russie en traversant le fleuve Narva en bateau."

Jusqu'à six ans de prison encourus

Selon une porte-parole des gardes-frontières, qui appartiennent au FSB, "le détenu a été placé en détention provisoire pour une période de 30 jours". Il encourt une peine de prison de deux à six ans, selon le Code pénal russe. Les autorités estoniennes ont "été informées" de l'incident et de l'arrestation de ce citoyen français, a affirmé le FSB, qui n'a toutefois pas précisé si l'ambassade française à Moscou avait été prévenue, ni donné plus de détails sur l'identité du citoyen.

L'Estonie, membre de l'Otan et de l'Union européenne, partage avec la Russie une frontière commune de 338,6 kilomètres, dont plus de 75 le long du fleuve Narva, au nord du pays.