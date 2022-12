Russie : une "apocalypse de neige" frappe Moscou

Un important dispositif - environ 119.000 personnes et plus de 12.500 véhicules - a été déployé dans les rues de la capitale russe pour déblayer la neige, a indiqué la mairie de Moscou. Les trottoirs étaient eux presque entièrement cachés par la neige dans certains districts de la ville, les déblayeurs étant chargés de s'occuper avant tout du déneigement des routes et des approches aux arrêts des transports en commun.