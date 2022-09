Russie : une superstar de la variété russe s'oppose à la guerre en Ukraine

Suite à cette publication, Piotr Olegovitch Tolstoï, le vice-président de la Douma, l'Assemblée russe, a regretté dans un message publié sur la plateforme de messagerie Telegram que la chanteuse ait "perdu le contact avec la réalité", relate le New York Times. "Elle ne trouvera plus de soutien parmi les Russes honnêtes", a-t-il écrit. "Nous gagnerons sans ses chansons."

Alla Pougatcheva, qui a vendu plus de 250 millions de disques au fil de ses quelque 55 ans de carrière, règne depuis la période soviétique sur la pop russophone et elle est toujours considérée comme l'une des chanteuses les plus célèbres d'ex-URSS. En 2000, le New York Times la décrivait même comme "la déesse de la pop russe, la Tina Turner de Moscou avec un soupçon d'Édith Piaf". Si elle a rencontré le président Vladimir Poutine à plusieurs reprises, elle ne l'a jamais soutenu ouvertement.