Basketteuse américaine détenue en Russie : vers un échange avec un célèbre trafiquant d’armes ?

Ce mercredi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé qu'il parlerait "dans les prochains jours" avec son homologue russe Sergueï Lavrov, pour discuter d'une offre américaine "conséquente" dans l’affaire Brittney Griner et Paul Whelan. Sans donner plus de détails. L’information n’est visiblement pas non plus arrivée jusqu’à Viktor Bout. "Nous nous sommes parlés (mardi) au téléphone et il ne sait rien de négociations entre la Russie et les États-Unis pour l'échanger", a déclaré son épouse Alla Bout à l'agence Ria Novosti, citée par l’AFP. Et d’ajouter : "Bien sûr nous supposons que de telles négociations puissent avoir lieu, mais nous n'en parlons pas car nous n'avons ni lui ni moi la moindre information".