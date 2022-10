VIDÉO - Une liste d'Occidentaux "à tuer" : les menaces de la propagande pro-Poutine à la télévision russe

"Que doit faire la Russie ?" Depuis plus d'un mois, l'Ukraine regagne petit à petit ses territoires perdus. Sur le front, les zones libérées par les troupes de Kiev se comptent par dizaines. Désormais, c'est dans les régions de Lougansk à l'est et de Kherson au sud que les percées militaires ukrainiennes se matérialisent et font refluer l'armée russe. Dans ce contexte, un retrait de Moscou pourrait paraître judicieux. Sauf qu'il n'en sera rien, puisque le président russe Vladimir Poutine a assuré, mercredi 6 octobre, être convaincu que la situation militaire se "stabilisera" dans les territoires dont il revendique l'annexion.

Outre la poursuite de l'opération militaire en Ukraine, et ce quoi qu'il en coûte, les pro-Kremlin vont jusqu'à défier l'entendement. Pour inverser le cours de la guerre, ils proposent de "tuer" les principaux leaders occidentaux, qui aident actuellement Kiev à se défendre contre l'invasion russe. C'est l'idée folle émise par Yevgeny Satanovsky, l'un des propagandistes pro-Poutine les plus en vue en Russie, invité de l'émission télévisée d'État "La soirée avec Vladimir Soloviev", mardi 4 octobre.