Russie : Vladimir Poutine a-t-il été soigné pour un cancer en avril dernier ?

Des responsables de trois agences de renseignements - un de la DNI, un de la DIA et un officier supérieur de l'armée de l'air à la retraite - préviennent toutefois que l'isolement croissant du dirigeant rend d'autant plus difficile l'évaluation précise de son état de santé. "L'une des sources de nos meilleurs renseignements, à savoir les contacts avec l'extérieur, s'est largement tarie à la suite de la guerre en Ukraine", explique un haut fonctionnaire de la DIA, sous couvert d'anonymat. Pour ne rien arranger, "Poutine a eu peu de rencontres avec des dirigeants étrangers", rendant d'autant plus difficile la récolte d'informations fiable. "Ce que nous savons, c'est qu'il y a un iceberg là-bas, bien qu'il soit couvert de brouillard."