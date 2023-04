Russie : Vladimir Poutine valide une loi facilitant la mobilisation dans l'armée

Adopté en un temps éclair, un nouveau texte russe sur la circonscription ravive les inquiétudes dans le pays. Le président Vladimir Poutine a signé vendredi la loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée, un texte validé en deux jours par le Parlement, selon les agences du pays. D'après la nouvelle loi, un réserviste pourra désormais être mobilisé par voie électronique, via un portail des services publics russes, ou encore si l'ordre est remis à un tiers. Jusque-là, les convocations devaient être remises obligatoirement en mains propres.

"Les Russes ont jonglé avec ça, en n'ouvrant pas la porte aux militaires, en étant 'absents', en déménageant provisoirement, etc", avait commenté il y a quelques jours sur Twitter Anna Colin Lebedev, sociologue spécialisée dans les sociétés post-soviétiques. "Désormais, une convocation déposée sur le portail électronique du citoyen, sera supposée reçue, que le citoyen ait consulté ou non son espace sur le portail", a-t-elle ajouté, s'inquiétant d'un "véritable piège numérique". "Plus des trois quarts des Russes ont aujourd’hui accès à Internet", note aussi la chercheuse.