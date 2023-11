Sabotage de Nord Stream : un officier ukrainien aurait joué un rôle clé dans l'opération

Cette enquête affirme que Roman Tchervinski a supervisé la logistique et s'est chargé de l'encadrement d'une équipe de six personnes. C'est également lui qui aurait loué un voilier sous de fausses identités, puis utilisé du matériel de plongée. Le tout afin de placer des charges explosives sur les pipelines et de les endommager. Il ne faudrait toutefois pas y voir l'entreprise d'un seul homme. Les deux médias soulignent qu'il n'a pas planifié cette opération et qu'il n'a pas été seul à agir. Le militaire aurait en effet reçu ses ordres de responsables ukrainiens plus haut placés, fait savoir le Washington Post.

Directement mis en cause, Roman Tchervinski a réagi par l'intermédiaire de son avocat. Et s'est empressé de nier avoir joué un quelconque rôle dans une telle opération. "Toutes les spéculations sur mon implication dans l'attaque de Nord Stream sont répandues par la propagande russe sans aucun fondement", a-t-il assuré.