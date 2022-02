Mali : l'opération Barkhane "a fait du mieux qu'elle a pu"

Est-il désormais possible pour la France de contenir la menace djihadiste sans avoir les pieds au Mali ?

La France va rester au Sahel sans être présente au Mali. La solution de repli immédiate se trouve au Niger et au Burkina Faso. L'action française ne prendra pas la même forme là-bas qu'au Mali : le Niger comme le Burkina sont fragiles, ils risqueraient de l'être encore plus avec un trop grand déploiement du dispositif français.

L'action militaire française va se réduire, nous allons conserver une capacité de frappe contre les terroristes dans des cas d'urgence absolue, comme empêcher qu'une grande ville soit prise. Nous aurons sans doute une force de réaction rapide pour intervenir dans la zone, mais qui ne s'inscrira plus dans la durée comme Barkhane. En revanche, on devrait assister à un partenariat militaire qui permettra d'endiguer un terrorisme qui continue à s'étendre. On est conscients dans les États-majors et les chancelleries que ce dernier risque de faire peser de graves menaces sur nos intérêts dans la région.