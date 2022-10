Salman Rushdie a perdu la vue à un œil et l'usage d'une main

La première question posée à l'agent porte sur la santé de Rushdie. Il explique que les blessures de l'écrivain "étaient profondes", et qu'il a "perdu la vue d'un œil". Il avait trois blessures graves au cou, rapporte-t-il encore, ajoutant qu'une de ses mains "est désormais frappée d'incapacité parce que les nerfs de son bras ont été coupés". À cela, il faut encore ajouter "environ 15 autres blessures à la poitrine et au torse". Une "attaque brutale", résume Andrew Wylie.

L'agent se refuse toutefois à indiquer si Salman Rushdie est encore pris en charge à l'hôpital. "Je ne peux pas donner d'informations sur ses allées et venues. Il va vivre… C'est la chose la plus importante", se contente-t-il de glisse avec pudeur. Une telle attaque avait déjà été évoquée entre l'agent et le romancier, le premier indiquant qu'ils en avaient "discuté dans le passé", s'accordant sur le fait que "le principal danger auquel était confronté Rushdie tant d'années après l'imposition de la fatwa le visant, venait d'une personne au hasard sortant de nulle part et l'attaquant".