Salman Rushdie poignardé : ce que l'on sait de l'attaque contre l'écrivain

Salman Rushdie, 75 ans, a été poignardé au cou alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole sur scène, dans un amphithéâtre de Chautauqua, dans l'ouest de l'État de New York, tout près du lac Erié qui sépare les États-Unis du Canada.

"Un suspect s'est précipité sur la scène (d'un amphithéâtre) et a attaqué Rushdie et un intervieweur. Rushdie souffrait d'une apparente blessure au cou après avoir été poignardé et a été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Son état n'est pas encore connu", a indiqué la police dans un communiqué.