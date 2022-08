Salman Rushdie poignardé : l'Iran dément tout lien avec l'assaillant

"Dans cette attaque, seuls Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés", a-t-il par ailleurs souligné lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, ajoutant : "en insultant les choses sacrées de l'islam et en franchissant les lignes rouges de plus d'un milliard et demi de musulmans et de tous les adeptes des religions divines, Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens".

Selon les autorités locales, l'assaillant a été identifié comme étant Hadi Matar, un homme âgé de 24 ans et originaire de l’état voisin du New Jersey. Si l'enquête sur les motifs de son attaque sont toujours en cours, l'homme semblait proche de l'idéologie extrémiste chiite d’après plusieurs sources contactées par NBC News.

L'analyse de ses réseaux sociaux a montré qu'il soutenait également la cause des Gardiens de la révolution iranienne, mais aucun lien direct n'est apparu entre lui et l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Par ailleurs, selon les enquêteurs, l'auteur présumé des coups de couteau était un sympathisant du gouvernement iranien.