Salman Rushdie poignardé : placé sous respirateur, l'écrivain "pourrait perdre un œil"

"Les nouvelles ne sont pas bonnes". C'est ce qu'annonçait, vendredi soir au New York Times, l'agent de Salman Rushdie, Andrew Wylie, quelques heures après que l'écrivain a été agressé. Visé depuis plus de 30 ans par une fatwa de l'Iran, l'auteur des "Versets sataniques"a été placé sous respirateur après avoir été poignardé au cou et à l'abdomen, lors d'une conférence qui se tenait dans l'État de New York. Son agresseur, un homme de 24 ans, a été arrêté sur les lieux de l'attaque.