Salman Rushdie poignardé près de New-York : 33 ans sous la menace d'une fatwa

Le décret religieux plongea l'auteur dans la clandestinité. Rushdie se terre, est escorté de gardes du corps. Les six premiers mois, il change 56 fois de domicile. Le gouvernement "m'a dit que je ne pouvais plus vivre chez moi, qu'il fallait que je paie quelqu'un pour y vivre à ma place", racontait-il dans une interview au quotidien britannique The Times, en janvier 2014.

Cette "fatwa" avait entraîné une crise de plusieurs années entre Londres et Téhéran. Pour en sortir, le gouvernement du président réformateur Mohammad Khatami s'était engagé en 1998 à ce que l'Iran ne fasse rien pour appliquer ce décret. Rushdie sort alors de l'ombre et on le voit réapparaître dans les nombreuses soirées VIP qu'il affectionne, au bras de ses compagnes. Après le divorce de sa quatrième épouse en 2007, il se montre dorénavant avec l'actrice américaine Pia Glenn.

Mais le Guide de la République islamique et successeur de Khomeiny, l'ayatollah Ali Khamenei, a réaffirmé en janvier 2005 que Salman Rushdie était un apostat pouvant être tué impunément. Et le gouvernement du président conservateur Mahmoud Ahmadinejad a déclaré la "fatwa toujours valide" en février 2007. Rushdie n'en a cure. Disant "ne pas regretter" d'avoir écrit Les Versets, il n'a jamais abandonné son combat contre les fondamentalismes. Même si, cette année-là, son anoblissement par la reine d'Angleterre avait relancé les attaques. L'Iran parle d'acte d'"islamophobie" et les extrémistes musulmans, surtout au Pakistan, sont à nouveau furieux.